Gozaba de salidas socio-laborales y lo encontraron paseando en Crespo

Luego de reiteradas imputaciones por hechos de robos ocurridos en Crespo, un joven de esa ciudad fue condenado y se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, cumpliendo la pena impuesta. Se le habían otorgado beneficios, aunque su propia conducta derivó en una reciente interrupción de los mismos.



Al respecto, el jefe de la comisaría de Crespo, Darío Schwindt, indicó a FM Estación Plus 94.3: "Esta persona se encontraba con salidas socio-laborales entre semana y socio-familiares los días domingos, ocasiones en las que el condenado regresaba a esta ciudad en esas respectivas circunstancias. La semana pasada, en un control de rutina fue detectado en tránsito en España y Chacabuco, a bordo de una Motomel 110cc sin la documentación habilitante para circular, pero además, lo hacía en una franja horaria en la que se encontraba bajo el régimen de salidas socio-laborales, que debía cumplir en otro punto de la ciudad".



"Se elevaron los correspondientes informes al Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná, a cargo de la Dra. Cecilia Bértora y dicha magistrada dictaminó el cese del goce de estos beneficios, hasta tanto se evalúen nuevamente sus conductas", aclaró al respecto.



El mencionado incumplimiento no habría sido el único argumento considerado por la Jueza Bértora, que dictó sentencia analizando de modo integral la situación planteada. "No sólo ha infringido algunas cláusulas de las salidas, sino que ha tenido algún tipo de vinculación pasible de ponderar en el contexto investigativo de delitos cometidos en esta ciudad, todo lo cual fue puesto en conocimiento de la Jueza de Ejecución de Penas", adelantó el comisario.