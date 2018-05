Revocaron el arresto al detenido por atacar a remisero en Gualeguaychú

Policiales Remisero recibió varios puntazos en un intento de asalto

El viernes pasado se desarrolló una audiencia en los Tribunales de Gualeguaychú para definir el futuro inmediato del joven que fue aprehendido durante el allanamiento realizado el jueves en su casa de calle Juan José Franco al 900.Primero había sido indagado por la representante del Ministerio Público Fiscal e imputado por el delito de robo calificado en grado de tentativa. En esa entrevista declaró que en el hecho estaba drogado y que no recordaba nada de lo sucedido, y de la agresión que supuestamente le produjo al remisero Julio Marchesini hace una semana atrás.La Fiscal decidió apelar la resolución ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, que actúa como órgano revisor de los dictámenes de primera instancia de Gualeguaychú (y viceversa) por entender que el fallo no ha sido bien fundamentado. Cedrés consideró que se trató de un hecho grave, que la víctima de 61 años fue atacada mientras estaba trabajando y como consecuencia del intento de robo fue cortado, y que además se presentaron evidencias suficientes para sostener la autoría.El joven, que fue detenido un día después de cometido el hecho, había cambiado su fisonomía para no ser identificado en una rueda de reconocimiento y de esta forma entorpecer la investigación. Pero además, la Fiscalía sostuvo que con esta medida dictada por Figueroa era muy probable que permanezca oculto, que existía un peligro de fuga y por lo tanto había un riesgo procesal. Por ello, se alegó que la decisión del magistrado era arbitraria.La resolución de Figueroa y la apelación de Cedrés se dirimieron en los Tribunales de Gualeguay y el juez Javier Cadenas revisó la controversia. El magistrado resolvió revocar la decisión de su colega por falta de fundamentación y ahora se deberá realizar una nueva audiencia. En este nuevo encuentro que se realizará este miércoles entre Figueroa y Cedrés se volverá a tratar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Mientras tanto, en la audiencia de Gualeguay, el Fiscal que intervino en la audiencia y el abogado defensor, Fabián Otarán, convinieron que el acusado permanezca hasta mañana en su domicilio. (el Día)