Un hombre de 49 años fue brutalmente atacado por un perro de raza pitbull, en momentos en que se encontraba en la puerta de su casa, sobre calle Castelli al 700, en Villaguay, durante la tarde del sábado.



La víctima, Alberto Gómez, le contó a Elonce que consecuencia del violento, recibió 22 puntos de sutura en la zona de la pantorrilla de su pierna derecha.



"No me alcanzó a tocar el hueso, pero si me abrió un tendón", comentó el hombre. "Cuando abren la boca a morder, no paran hasta no arrancar. No te sueltan", sentenció.



Según indicó, el animal es propiedad de su vecino.