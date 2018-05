Crimen del abuelo: irán a juicio a puertas cerradas una menor y un joven

Foto: Archivo

Francisco Coronel, de barrio Nueva Ciudad de Paraná, encontró la muerte el 7 de noviembre del año pasado. Una menor y un joven están acusados de ultimar a tiros al hombre de 70 años. Falleció por un disparo que "le ingresó a la altura de la cara".



Ayer se realizó la audiencia de remisión de la causa a juicio por la menor de 15 años. Días antes se realizó una audiencia del mismo tenor por Fernando Moreyra, de 23 años.



"Se lleva a la menor a juicio. Presenté mi posición como defensa, teniendo en cuenta la normativa que rige en casos de menores (del proceso penal juvenil) para que se la excluya del proceso. El juez de Garantías Ricardo Bonazzola entendió que no era procedente, por lo tanto será llevada a juicio, en un tribunal ordinario de mayores ya que está involucrado un mayor de edad", indicó a Elonce TV Claudio Verón, abogado de la adolescente.



Por la presencia de la menor, el juicio será a puertas cerradas.



Al ser consultado aseveró que "una vez que el juez Bonazzola decida sobre la responsabilidad o no de la menor, en este hecho, el Juez de Menores Pablo Barbirotto pondrá las medidas procesales respecto de esta chica".



La hipótesis de la defensa es distinta a la de la Fiscalía, dijo. "Fue una fatalidad, una discusión familiar que por desgracia terminó con la muerte del abuelo que, incluso, tenía buena relación con su propio entorno familiar. Eso es lo que vamos a tratar de demostrar en el debate", puso relevancia el defensor de la menor.



La chica se encuentra bajo el cuidado de sus padres, con un abordaje por la situación en la que se encuentra, manifestó Verón.

En los próximos días se fijaría la fecha del debate, entendió. Está acusada de Homicidio agravado en grado de tentativa.

El arma no apareció. Elonce.com.