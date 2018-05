Esther Torres: el pasadizo donde hallaron el cuerpo de Sain "antes no estaba"

Pese a existir el resultado de la autopsia, hay muchos puntos oscuros por aclarar en el caso de Damián Sain, el vendedor de 27 años que su extravió de su hogar el lunes 7 y cuyo cuerpo fue localizado en la zona de calle Hernandarias al final, en la capital entrerriana, el sábado 12. Los investigadores se encuentran "desconcertados" por movimientos muy llamativos del muchacho encontrado muerto, como también del aporte de familiares y algunos vecinos y conocidos.. Se le realizaron exámenes de laboratorio y anátomo-patológicos que "aún no están los resultados".diálogo con la mujer, integrante de la familia Lencina, quien contó que ella, mientras caminaba por la calle pública con su esposo, vio "un bulto" que luego se supo que era el cuerpo de Damián Sain. Fue hallado a más de 100 metros de su vivienda, aseveró."`A su vez, dijo que el lugar donde encontraron el cuerpo de Sain, está distante "más de 100 metros" de la casa de los Lencina.La mujer se mostró "muy enojada" porque, según dijo, "uno encuentra un cuerpo, llama a la policía, avisa, y lo primero que dicen es `fue allá en lo de los Lencina`, que mentimos, que los Lencina tiran pescado podrido. Entonces, la próxima vez, no aviso, y cuando me pregunten les voy a decir que ¡para qué voy a avisar si me escrachan a mí!"."Parece que los únicos en Paraná, para escrachar son los Lencina. ¡Lleváselos al campo de los Lencina! Todos nos somos iguales, algunos tienen corazón, no un pinocho dentro del pecho. Me `calienta` que vinieron a tirarlo acá, para escracharnos", aseveró la mujer, indignada porque "trajeron a colación todo lo ocurrido con los Lencina".Al ser consultada, la mujer dijo que "jamás vieron a Sain en esa zona".", agregó la mujer, que dijo haberlo visto "de lejos"."L. Me conmovió mucho esta situación", confió la mujer que en el lugar donde divisó el cuerpo del joven, le hizo "un altar" para pedir "justicia por él" .