Apareció la adolescente que mantuvo dos días en vilo a su familia

La Policía informó a Elonce TV que en las últimas horas del miércoles fue hallada sana y salva la joven de 15 años que había desaparecido el martes en horas de la mañana. Según indicaron desde la fuerza de seguridad, la chica habría estado en la casa de una allegada.

Conflictiva situación



Marcela Arriola, su mamá, había explicado a Elonce TV que "su papá la dejó a las 7.20 en la escuela Lomas del Mirador porque ella tenía que rendir un examen. A las 11.30 tenía que estar en el Copnaf, por lo que él se acercó y habló con los preceptores para que la fueran a buscar para poder retirarse, pero no la encontraron, se escapó".



Por un tiempo, la joven mantuvo una relación sentimental con un chico de 21 años. Personal policial se acercó hasta la casa del muchacho para ver si Camila se encontraba en ese lugar, pero tampoco la hallaron. "Él les dijo que hace un mes no la veía, pero es mentira porque una compañera de la escuela nos dijo que los vio juntos este martes cerca de las 7.30. Los familiares de él también aseguran que hace mucho no la ven", relató la mujer antes de que la chica fuera hallada.



No era la primera vez que Camila se escapaba de la escuela. La semana pasada ocurrió un hecho similar, pero desde la institución educativa dieron aviso al tío de la adolescente. "Mi hermano salió a buscarla y la encontró con este chico Benjamín", indicó su mamá.



Asimismo, admitió que "ella no acepta los límites, es algo rebelde".