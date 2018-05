Elevan a juicio otra causa por abusos contra el sacerdote Escobar Gaviria

El juez de Transición y Garantías de Gualeguay, Gustavo Acosta, resolvió este martes elevar a juicio una nueva causa que involucra la cura Juan Diego Escobar Gaviria en un caso de abuso y corrupción de menores. De ese modo, hizo lugar a la petición que había formulado el 21 de marzo último el fiscal Federico Uriburu en el Legajo N° 919/17 caratulado "Escobar Gaviria Juan Diego s/Promoción de la corrupción agravada".



De la audiencia de este martes también tomó parte el abogado querellante, Mariano Navarro, que adhirió al planteo del fiscal Uriburu, y los defensores del sacerdote Escobar Gaviria, Milton Ramón Urrutia y María Alejandra Pérez, que optaron por no alegar, con lo cual el trámite fue muy breve. El cura ya fue condenado a 25 años de cárcel por cuatro casos de abusos y corrupción de menores, pero aunque la sentencia no está firme de momento, cumple prisión preventiva, desde el 21 de abril de 2017, en la Unidad Penal de Victoria.



La Fiscalía no tiene resuelto qué monto de pena pedirá en el debate oral que se realizará en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Una alternativa es que la sanción a imponer a Escobar Gaviria quede incluida en la altísima condena a 25 años de cárcel que ya carga sobre sus hombres el ex párroco de Lucas González.



El cura fue condenado el 6 de septiembre de 2017 por haber abusado de cuatro menores. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.



El fallo, que se conoció de forma íntegra el jueves 14 de septiembre de 2017, contiene 304 páginas, en las que se encuentran todas las actuaciones del caso. Desde las primeras testimoniales tomadas a los menores cuando denunciaron los abusos, hasta las declaraciones de testigos ?familiares, amigos, colaboradores de la parroquia-, y otros elementos que le permitieron al Tribunal llegar a la conclusión de que Escobar Gaviria cometió abusos, condenándolo a una pena proporcional a la gravedad de los delitos: 25 años de prisión efectiva.



La presidenta del Tribunal que lo juzgó a Escobar Gaviria, María Angélica Pivas, fue quien realizó el voto al que adhirieron los vocales Roberto Cadenas y Darío Crespo. Entre las frases más contundentes de la resolución se encuentra la siguiente: "Las conductas reprochadas fueron realizadas personal y directamente por el acusado (art. 45 del C.P), como así también las mismas se perfeccionaron con el pleno conocimiento y la voluntad de realización de actos de contenido sexual que contaban con las características exigidas por los tipos. Escobar Gaviria actuó, en todos los casos, con intención y voluntad, en todos los casos, quiso lo que hizo e hizo lo que quiso".



El nuevo caso de abuso y corrupción de menores, que involucra a ST, un adolescente de 17 años, se conoció el sábado 19 de agosto de 2017, en Lucas González, apenas días antes del comienzo del juicio en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. "Pasaba una semana y me empezaba a llamar por teléfono, me pedía disculpas, me escribía por whatsapp, me decía que me quería mucho, que le hacía mucha falta, que no me aleje de Dios", contó ST respecto del acoso que soportaba de parte del ex párroco de Lucas González.



En el escrito de remisión a juicio, el fiscal Uriburu detalla de modo descarnado de qué modo Escobar Gaviria concretaba la corrupción de ST. Y se explica en que "todas esas conductas fueron llevadas a cabo en dependencias de la casa parroquial ocupada por el cura en la localidad de Lucas González pero también efectuó acciones similares en oportunidad de realizar viajes con sus monaguillos con motivo de las misas celebradas fuera de dicha localidad".

