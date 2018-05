Encadenada por celos: la mujer "está contenida y más tranquila"

Juan Carlos Álvarez cumple prisión preventiva por 90 días en la Unidad Penal Nº 1, en el marco de la causa por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo. La medida se cumplirá mientras sigue la investigación en la cual la víctima sufrió todo tipo de apremios y violencia.El fiscal Pablo Soft es quien entiende en la causa. En diálogo conmencionó que "se logró recabar los datos de las personas que auxiliaron a la víctima, luego de escapar de la vivienda junto a sus hijos". En este sentido dijo que en los próximos días los entrevistará "para conocer en qué condiciones asistieron a la mujer"."Ella escapó junto a sus hijos, en forma peatonal. Fue asistida por ocasionales transeúntes. Son las primeras personas que tomaron conocimiento de parte de ella, de lo ocurrido. Es importante su declaración", recordó el fiscal.La mujer será sometida a una pericia psicológica psiquiátrica. "Se la hará el equipo técnico médico forense, busco que me den cuenta del registro que deja en la psiquis de la víctima lo que ha ocurrido para fortalecer aún más el relato de ella", puso relevancia.A la mujer le están brindando "un abordaje psicológico para ayudarla a superar lo ocurrido", pu8untualizó el fiscal."A medida que estos avance le tomaré una nueva declaración a la víctima porque quedaron varios temas que abordar, si bien la primera declaración fue extensa", contó.La mujer, en estos momentos, "está más contenida; he mantenido contacto con la madre que me ha comunicado que va mejorando, está más tranquila".