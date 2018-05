Dictaron 45 días de prisión preventiva a detenidos por narcomenudeo en Paraná

En Gualeguaychú fueron detenidas seis personas y se logró el secuestro de droga y dinero. En tanto en Paraná, los primeros acusados del nuevo marco legal, son tres hermanos que habían sido aprehendidos el lunes, hoy se les dictó la prisión preventiva por el término de 45 días.En la siesta, el fiscal Martín Wasinger le reclamó al juez de Garantías Eduardo Ruhl la necesidad de avanzar con la prisión preventiva por el término de 45 días habida cuenta que el peligro de fuga era latente, indicaDetalló queLa tesis de la fiscalía es que los detenidos al momento de ser interceptados por la policía de Paraná y del 911 estaban en medio de una transa, vendiendo droga fraccionada, y tal trámite no pudieron cumplimentarlo por la oportuna llegada de la policía.Los defensores oficiales Juan Carlín y Gaspar Recca se opusieron a la versión del fiscal, como tambien a las medidas restrictivas.De allí que reclamaron al juez, que no se descartara en el peor de los casos, una tenencia simple.Tras analizar los alegatos, el juez de Garantías compartió los argumentos del fiscal y ordenó la prisión preventiva por 45 días.Los imputados que viven en la zona de Vicente del Castillo de Paraná, solicitaron al magistrado hacer efectiva la medida en una cárcel que no fuera la de la capital entrerriana, por lo que se dispuso el traslado a la unidad penal V de la ciudad de Victoria.Recordemos que la justicia entrerriana, a través de la ley de narcomenudeo, fue facultada junto a la Policía provincial el ataque directo a la venta minorista de estupefacientes en cualquiera de sus modalidades.El primer procedimiento con detenidos y prisión preventiva, que se registró en Almafuerte al final de Paraná, llevó al secuestro de un vehículo, 10.000 pesos en efectivo, la cocaína localizada y los celulares.Fuente: Uno.