El fiscal confirmó que Ojeda no se arrepintió por el doble crimen de las mujeres

Policiales Acordó pena perpetua el ex prefecto acusado por el crimen de dos mujeres

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, confirmó aque el ex prefecto Orlando Ojeda, condenado a perpetua por los crímenes de sus dos ex parejas, Romina Ibarra y Lidia Milessi, no mostró arrepentimiento por los hechos que se le acusaron."Podría entenderse que por la confesión de los hechos y hacerse cargo de la pena... Pero no hubo ninguna refutación", indicó el fiscal.En ese marco, comentó que el ex prefecto "había sido denunciado por violencia familiar de Milessi, y hubo testimonios de personas que daban cuenta de las situaciones de violencia con respecto a Ibarra.Ojeda continuará encarcelado, ahora en calidad de condenado, en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.