Prefecto que mató dos mujeres aceptará prisión perpetua en juicio abreviado

En 2016, el prefecto Orlando Ojeda mató a su pareja y a su ex con el arma reglamentaria. La noche del 5 de noviembre de 2016 fue a la casa de su expareja, Romina Ibarra, en el barrio Mosconi, y la mató a balazos. Cuando salía de la vivienda, le disparó a un vecino que acudía a ayudarla. La mujer tenía 37 años y prestaba servicio para la Policía de Entre Ríos.



Luego, manejó su moto hasta el barrio Los Gobernadores, entró a la casa de calle Medus y Antelo y le disparó en la cabeza a su exesposa, Lidia Milessi. Luego fue a su casa, en Bajada Grande.



La Policía ya estaba advertida por un llamado al 911 tras el primer hecho. Cuando lo buscaron, Ojeda no opuso resistencia y entregó su arma reglamentaria con el que perpetró los dos crímenes. Se trata de un doble homicidio calificado y una tentativa de homicidio.



Los profesionales que realizaron los respectivos informes periciales fueron determinantes: no se detectó ninguna anomalía que pudiera afectar su comprensión al momento de ser sometido a juicio. La misma conclusión fue a la que arribaron los profesionales del Hospital Escuela Salud Mental de Paraná, quienes tras las entrevistas enviaron un informe donde establecieron que Ojeda no tiene ninguna afección psicológica ni psiquiátrica que le impida pagar por lo que hizo.



Este miércoles desde las 8 se realizará un juicio abreviado, en donde Ojeda aceptará la pena de prisión perpetua.



En diálogo con Elonce TV, el abogado querellante Miguel Ángel Cullen, informó que "se ha llegado a una negociación entre la defensa y la fiscalía. Se acordó la pena máxima que tiene habilitado el Estado para estos delitos y, además, es la única pena posible".



Asimismo, dijo que "es un caso desgraciadísimo, sobre todo por lo violento y la determinación de este hombre de ultimar a su pareja y ex pareja en el mismo día en un estado de violencia que no es conocido. Shockea al sentido común".



"Este miércoles vamos a participar de la audiencia, controlar y corroborar que efectivamente se haga justicia en lo que a la familia Milessi respecta", finalizó. Elonce.com