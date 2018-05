Dos personas en moto balearon a un joven y deberán amputarle la pierna

Un joven de 27 años resultó herido de un disparo el domingo por la noche en barrio Mosconi, de nuestra ciudad.



Según se informó, Sebastián Ríos estaba con su pareja y comenzaron a discutir. Un vecino y amigo de ella, intentó "defenderla": tomó un arma, quiso disparar pero no lo logró. El sábado, Ríos se dirigió a la casa de esta persona para cuestionarle lo que había intentado hacer, pero todo quedó en la nada.



El domingo el joven estaba tomando una cerveza con sus amigos, pasaron dos sujetos a bordo de una moto y lo balearon. Uno de los agresores sería el mismo que quiso dispararle el viernes.



"Le tiraron a matar y este miércoles le amputan la pierna. El atacante, Conrado González, está suelto, su cuñado, Luciano Márquez, fue el que le disparó y le rompió toda la rodilla", contó la hermana de Ríos a Elonce TV.



Asimismo, dijo que "mi papá fue a la Comisaría Quinta, los agresores lo cruzaron y le gritaron cosas. Quiero que los dos se entreguen porque yo no voy a parar hasta que mi hermano tenga justicia por lo que le hicieron. Ellos no tenían por qué meterse en una discusión de pareja, mucho menos dañarlo así porque ahora pierde una pierna".



"Tengo a mucha gente del barrio de testigo. Todos lo conocen a mi hermano, saben lo que es como persona, al igual que nosotros. Nunca tuvimos problemas con nadie, siempre nos ayudamos entre todos", manifestó.



El padre de la víctima realizó la denuncia en la dependencia del Hospital San Martín. "Me tomaron todos los datos pero hasta ahora no pasa nada, ellos siguen sueltos. Se pasean por el barrio", agregó.



Los médicos intentaron salvarle la pierna pero no lo lograron porque la lesión es muy grave. Elonce.com