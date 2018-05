Habría asesinado a su mujer y murió calcinado al estrellar su auto en la ruta 14

Un siniestro vial ocurrido en la localidad misionera de Cerro Azul, dejó al descubierto elLa secuencia con final inesperado se inició a las 2 de la madrugada, con el hallazgo de unEn su interior estaba el cuerpo calcinado de su conductor, Cristian Damian Pintos (38), quien por los datos de la chapa patente, registraba domicilio en el barrio Oberá IV., cuando aún no estaba hecha la conexión entre ambos,(hermana de Pintos) en el pasillo de su casa, a la salida del baño.y si bien por estas horas todo es materia de investigación y se pidió una autopsia para determinar con rigor científico la causa de muerte de la profesional, la hipótesis principal da cuenta de un femicidio seguido de suicidio.Esa teoría es reforzada por una serie de lesiones que. Más allá de eso, la hermana de Pintos (que vive al lado) dijo haberlo visto salir raudamente y sólo de la casa a bordo del vehículo en cuyo interior murió calcinado. Por eso entró al domicilio y se topó con el cadáver de su cuñada.Una serie de audios enviados por medio del Whatsapp a modo de despedida, le darían fuerza a la hipótesis de que la psicóloga habría sido asesinada.Fuentes extraoficiales indicaron que los habría mandado Cristian Damian Pintos (38) a su entorno más cercano, previo a conocerse su deceso en un siniestro vial presuntamente intencional ocurrido esta madrugada sobre la ruta nacional 14 a la altura de Cerro Azul.En esos audios, que supuestamente ya están en manos de los investigadores policiales, el hombre por estas horas sospechado de matar a la profesional y después suicidarse habría dicho que no los iban a ver más, que no iban a estar.Cabe aclarar que ambas muertes permanecen en un plano conjetural, por lo que no se descarta ninguna teoría. La titular del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, caratuló provisoriamente el caso como "muerte dudosa" hasta tener el informe de la autopsia.La pareja no tenía hijos. Ella se recibió en la Universidad Cuenca del Plata y trabajaba desde hace varios años en una clínica psiquiátrica de Oberá, en tanto que él estaba encargado del área de atención al público en un comercio obereño, publica el diario