Balearon y apedrearon un móvil policial tras denuncia por problemas familiares

Fuentes policiales de Concordia informaron que efectivos de la comisaría séptima fueron comisionados, alrededor de las 20 de este lunes, a calle Nogueira y 53 Este, por un supuesto problema familiar entre los que se encontraban involucradas personas de apellido Arigaberry.



Según se indicó, al llegar los funcionarios al lugar, intentaron localizar el domicilio de la persona que se comunicó, pero cuando transitaban por calle Nogueira entre 53 Este y 53 Oeste, comenzaron a ser baleados y apedreados.



De acuerdo a parte policial, los efectivos escucharon siete detonaciones de armas de fuego y piedras que cayeron sobre la carrocería del patrullero.



Los policías no lograron ubicar de dónde provenían las agresiones, y según se destacó en el informe, no se constataron impactos de proyectiles en el móvil, tampoco hubo personal policial lesionado.



Se indicó en el informe policial que el lugar no cuenta con luminarias públicas.



Tampoco lograron localizar a la persona que se denunció el incidente familiar.