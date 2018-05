Insólito: Acusado de homicidio pide salir de la cárcel para bajar de peso

Foto: Acusado de homicidio pide salir de la cárcel para bajar de peso Crédito: El Patagónico

Un detenido con prisión preventiva por un homicidio a balazos cometido en 2017 en Puerto Madryn pidió a la Justicia de Chubut salir una vez por semana de la cárcel para realizar actividad física y así poder bajar de peso, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Diego Matías Arévalo, de 28 años, quien a través de su defensora oficial Gladys del Balzo, presentó este lunes su solicitud ante la jueza Patricia Asaro en los tribunales de dicha ciudad de la provincia de Chubut.



"No se trata en el caso de una actividad lúdica lo que se pretende, sino que se enmarca en estrictas razones médicas vinculadas a su salud, que es deber estatal preservar", sostuvo la defensora Del Balzo.



Según informó el Ministerio Público Fiscal chubutense, el detenido Arévalo solicitó asistir los viernes al Centro de Día de Trelew para realizar actividad física para poder bajar de peso y aumentar su masa muscular.



Por su parte, publica el diario El Patagónico, el fiscal Daniel Báez se opuso al pedido: "Ya estuvo prófugo, y si sale de la cárcel existe el peligro que se fugue".



De acuerdo a la acusación de la fiscalía, Arévalo es un "killer o sicario vinculado al tráfico de estupefacientes" y en caso de ser condenado podría recibir una pena mínima de diez años de prisión.



En tanto, la jueza Asaro no se expidió sobre el pedido del acusado y adelantó que comunicará su resolución por escrito luego de analizar un informe que deberá realizar el Cuerpo Médico Forense sobre el estado físico del detenido.



Arévalo está procesado con prisión preventiva por el "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" de Pedro Gustavo Machao, de 41 años, cometido el 16 de enero de 2017, en Puerto Madryn.



Según el informe judicial, la víctima cumplía un arresto domiciliario como acusado de integrar una asociación ilícita y ese día Arévalo se presentó en su vivienda, golpeó a la puerta y preguntó a la mujer de Machao: "Hola, ¿está Pedro?".



De acuerdo a la fiscalía, al escuchar la respuesta afirmativa, abrió la puerta y le efectuó dos disparos que impactaron en el pecho de Machao, quien miraba televisión sentado en el sillón del living.



Los médicos forenses determinaron que la víctima murió a causa de una herida de bala que dañó directo el corazón y le produjo una sobrevida menor a un minuto.



Según los peritos, el balazo mortal fue efectuado con un arma calibre 9 milímetros o .357 Magnun a una distancia no mayor al 1,5 metros.



Arévalo estuvo prófugo hasta mayo de 2017, cuando lo detuvieron en la ciudad bonaerense de La Plata.



En caso de ser condenado en el juicio oral y público, enfrenta una pena superior a los 10 años de prisión.