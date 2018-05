Crimen de pareja de abuelos: el móvil habría sido robarles el auto

Isaura Sosa (77) y su esposo, Rubén René Alaniz (77), fueron víctimas de un doble asesinato cometido en el marco de un salvaje asalto en su vivienda de la ciudad de Vicuña Mackenna, 300 kilómetros al sur de Córdoba Capital.En la tarde de ayer, el caso tuvo un desenlace investigativo inesperado:Esteban Javier Fernández, de 28 años, fue apresado por los investigadores policiales en la ciudad de Río Cuarto, luego de que le secuestraran un auto que era propiedad de las víctimas: un Chevrolet Aveo.Al ser atrapado, Fernández adujo que se los había comprado y que tenía los papeles en orden.Rato después, mientras era entrevistado por policías, el hombre habría terminado admitiendo la autoría del doble crimen.Una versión no confirmada es que entró en llanto. Esa supuesta confesión no tiene validez jurídica, dado que no estaba su abogado.Fernández, según la hipótesis de los investigadores liderados por el fiscal Daniel Miralles, le habría robado el auto a don Alaniz y luego le habría dado muerte, al igual que a su esposa. Los habría matado para lograr la impunidad.En su cuenta de Facebook se hallaron publicaciones de días atrás donde se ve cómo ostentaba el auto de los abuelos."El nuevo tutú llegó a la familia. Estoy muy feliz xq me llevó tiempo y logré tenerlo. Es muy bonito. Es negro como yo", se lee en una publicación del sospechoso, en donde se ven fotos del coche, realizadas el sábado a la mañana.No está claro si sustrajo más pertenencias de la casa.Los investigadores, en tanto, siguen con la investigación a fin de determinar si en el doble crimen no participaron más personas.Fernández quedará alojado en la cárcel de Río Cuarto. Sería indagado por el fiscal Miralles en los próximos días.Todo se descubrió el pasado domingo a la mañana. Sucedió que una sobrina de las víctimas llevaba varias horas sin poder comunicarse con los abuelos. Al llegar a la vivienda, ubicada en calle Pasaje Lichieri al 300, vio que todo estaba cerrado y nadie atendía. Preocupada, llamó a la comisaría local.Cuando los policías llegaron, se asomaron a un galpón y, por una ventana, vieron el cuerpo tirado de don Rubén Alaniz.Tras forzar la entrada, pudieron acceder al lugar y hallaron el cuerpo del hombre: presentaba severos golpes, tenía un cable en torno a su cuello y un nailon sobre su cabeza.De inmediato, los policías fueron a su casa. También estaba cerrada. Al forzar la puerta, dieron con la esposa del jubilado.El cuerpo de Isaura estaba sobre su cama. Presentaba golpes en la cabeza y marcas de ahorcamiento.Al principio, los pesquisas no tuvieron claro si se había tratado de un caso de violencia de género. El avance de la causa, centrada en testimonios a familiares de las víctimas, fue orientando todo y se descubrió la desaparición de un auto. La investigación se intensificó ayer y así los pesquisas pudieron centrar las miradas en un vecino de los abuelos. El hombre ya se había ido de Vicuña Mackenna.Isaura tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Tras enviudar, se había casado con Alaniz, precisa el diario La Voz de Córdoba.