A "cintazos": Video muestra brutal paliza de policías a un detenido

Cuatro efectivos fueron separados de la Policía de Misiones tras la difusión de un video que muestra una sesión de apremios contra un detenido, en la comisaría de Puerto Esperanza, en el norte de esa provincia."No vamos a tolerar este tipo de conductas", remarcó el jefe de la fuerza de seguridad, Manuel Mártires Céspedes.Según las investigaciones preliminares el hecho ocurrió en octubre pasado y fue la propia institución la que decidió judicializar este caso de "abuso de autoridad"."Hemos removido al comisario y todo el personal involucrado, y no tendrán futuro en la institución". Con esta frase terminante el jefe de la Policía de Misiones anunció las sanciones aplicadas al responsable de la Comisaría de Puerto Esperanza y tres efectivos de la fuerza que castigaron a cintarazos a un detenido.

Las escenas del castigo se viralizaron en las últimas horas en las redes sociales y ocurrió el mes de octubre pasado. La acción de estos policías fue calificada por Céspedes como un caso de "abuso de autoridad" que no fue denunciado, pero que la institución ya se ocupó de judicializar. "No vamos a tolerar este tipo de conductas. Tenemos expresas directivas del Poder Ejecutivo y por tres o cuatro no se puede manchar a toda una institución", enfatizó.Las imágenes en cuestión impactan. Muestran el sometimiento al que expusieron los uniformados al apresado. Se ve a un grupo de policías que tortura a un detenido que está sentado en una silla.Los policías humillan a su víctima y uno en particular golpea reiteradamente con un cinto al sospechoso, que está doblado hacia adelante y apenas balbucea. El sonido del cinto sobre la piel de la espalda del hombre reducido, conmueve.El torturado se llama Daniel Natanael Vera (39). Se trata de un vecino con problemas de adicciones y un prontuario importante por delitos en contra de la propiedad. Tiene distintas causas en el Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú.Vera estaba esposado cuando el policía con el cinto se ensañó con él. Querían que se hiciera cargo de un robo y que dijera dónde estaba la plata sustraída.Los parientes del golpeado dicen que Daniel no está en sus cabales por su adicción a las drogas y que es habitual que la Policía lo detenga. También asegura que en una ocasión le colocaron una bolsa en la cabeza y lo torturaron con el "submarino seco". Es decir, la técnica de dejar al torturado al borde de la asfixia para que "cante". Consigna Misionesonline.Vera es paciente ambulatorio de servicio de Salud Mental del Hospital SAMIC de Eldorado.