Entró a la casa de su vecino y le robó aparatos eléctricos

En la mañana de este domingo, efectivos de la División 911, detuvieron en Barrio CGT de la ciudad de Paraná, a un joven de 18 años, quien en horas de la madrugada habría ingresado a la casa de su vecino y le sustrajo varios elementos, entre ellos un Led de 45 pulgadas, una PC All In One Lenovo, un celular y un equipo de música.Alertados del hecho, la policía realizó las averiguaciones correspondientes y lograron dar con parte de los artefactos eléctricos, al tiempo que hallaron una caja con anteojos de sol, iniciándose el legajo judicial correspondiente para establecer procedencia.Por disposición judicial, el joven fue correctamente identificado para luego ser indagado en libertad.