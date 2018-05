Robaron dinero de un departamento cuando la inquilina no estaba

La Policía de Crespo se encuentra desarrollando tareas investigativas tendientes a esclarecer el hecho perpetrado el pasado viernes en una propiedad de la zona céntrica de esa ciudad.



Al respecto, el jefe de la dependencia, Darío Schwindt, informó que "la sustracción habría ocurrido entre las 7:30 y las 14:30 de esa jornada, mientras la joven que alquila el departamento se encontraba trabajando en el servicio doméstico. Quien ingresó habría requisado el lugar, llevándose el dinero que esta mujer tenía ahorrado".



Asimismo, resguardando la privacidad de la damnificada, el funcionario no precisó el monto, pero indicó a FM Estación Plus que "todos los hechos tienen importancia y nos abocamos más allá de la cuantía, porque entendemos que para alguien que trabaja, cualquier cifra es considerable y le ha significado su esfuerzo obtenerlo, más aún poder ahorrarlo".



Los accesos al departamento no se encontraban forzados, aunque la denunciante manifestó haber dejado un ventanal abierto.



El gabinete criminalístico trabajó en el lugar realizando las pericias de rigor, cuyos informes serán elevados a la Fiscalía prontamente. Desde la comisaría local, se instruyeron actuaciones por el supuesto delito de Hurto Calificado.