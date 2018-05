Testigo reveló detalles desconocidos del crimen de joven que conmocionó al país

El misterioso hombre llegó a la casa de la madre de Anahí Benítez (16). Tocó timbre y, cuando Silvia Pérez lo recibió, le dijo que era un vecino y que tenía algo que contarle sobre el crimen de su hija. "Tengo miedo por mi familia. Ellos no querían que hablara pero me mando solo, sin que nadie sepa", confesó.Y el hombre habló.en Santa Catalina, donde -según la causa- la mantuvieron cautiva, la drogaron y abusaron de ella.Luego, "ante la inminencia de posibles registros domiciliarios" de parte de la Policía y la aparición en los medios de la noticia de la desaparición de la adolescente, los asesinos habrían tomado "la determinación de matarla":La casa de Bazán queda a tan solo 231 metros de donde hallaron el cuerpo de Anahí. Fue el perro "Bruno", entrenado para seguir rastros, el que marcó la presencia de la chica en la "honguera" de esa propiedad y dio indicios de que no salió viva de allí. También fue el que identificó el olor del detenido en el pozo donde fue enterrado el cadáver.Los investigadores también tienen probado que el otro detenido, Marcelo Villalba (40), violó a Anahí y se quedó con el celular Samsung Core II blanco de la chica para regalárselo a su hijo, que había ido al mismo colegio primario que la víctima.¿Qué pasó con la adolescente desde que salió de su casa hasta que la llevaron a Santa Catalina? ¿Cuánto tiempo la tuvieron cautiva en la casa de Bazán? ¿Qué nexo hay entre él y Villalba?Desde entonces, la Justicia investiga su versión. Según pudo saber el diario, el testigo contó queEsa reconstrucción coincide con parte de lo acreditado hasta el momento en la causa, ya que cuando el ADN de Villalba fue hallado en el cuerpo de la adolescente, el acusado dijo: "Yo estuve con otra persona". Nunca más amplió sobre el tema.El nuevo testigo también habló sobreque habría entablado un vínculo con Anahí y sería quien"Se tomó como probable", explicaron fuentes del caso sobre el relato del testigo. Tras sus declaraciones se hicieron tres allanamientos: en la casa donde habría estado la víctima antes de ser trasladada a Santa Catalina y en los domicilios de otros dos sospechosos, uno de ellos pariente de Villalba. Allí se levantaron rastros que serán peritados.También se halló en un cementerio de autos de Lomas de Zamora el coche en el habrían llevado a la joven desde el lugar en el que estuvo cautiva hasta la casa de Bazán, donde la mantuvieron 'guardada' hasta que la mataron. Fuentes del caso señalaron que se trata de un Fiat 125 que pertenecería a uno de los cinco hombres acusados de haber participado de los abusos."Contó que un familiar suyo, adicto a las drogas, estuvo consumiendo con las personas que estuvieron con Villalba el sábado que desapareció la víctima. Ellos habrían contado lo sucedido", explicó Silvia, y especuló: "Se les pasó de droga y no supieron qué hacer porque tal vez ella conocía a alguno. Si la hubieran querido matar, lo hubieran hecho el primer día, la hubieran tirado en cualquier lado. Para mí, no les quedó otra después, se sintieron rodeados".Más allá de los nuevos indicios, los investigadores son cautelosos. El tiempo no juega a favor de la causa. El testigo apareció mucho después del crimen. Aunque no pierde las esperanzas, Silvia se enoja: "Ojalá aceleraran la prueba. A mí, la gobernadora (María Eugenia) Vidal me ofreció su ayuda para que así sea. O no llegó, o no la usaron".También está molesta con las versiones que circularon en los últimos días. Fue luego de que la abogada de uno de los acusados asegurara que la causa se había quedado sin fiscal. Fuentes del caso confirmaron a Clarín que la investigación sigue en manos de la fiscal Fabiola Juanatey, quien está a cargo del expediente desde sus inicios.A 283 días del crimen de Anahí, su mamá no baja los brazos y busca Justicia. En los últimos días le robaron la bicicleta de la adolescente y se murió "Saturno", el gato negro que la joven había adoptado. "Es como si la vida me desprendiera de ella", se lamenta.Por lo pronto, Bazán y Villalba siguen presos, acusados de "privación ilegal de la libertad" de Anahí y el "homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa" (matar para ocultar otro delito, en este caso el secuestro y la violación) y "violencia de género". A Villalba, además, le imputan "abuso sexual" y "robo".