Hallaron un cuerpo y se investiga si se trata del joven buscado en Paraná

Paraná Buscan a un joven que salió a trabajar el lunes y no regresó

En la tarde de este sábado se encontró el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, en inmediaciones de calle Hernandarias, en la zona sudeste de la capital provincial.Según publicó, el cuerpo no tendría heridas de arma blanca, de fuego o golpes visibles en una primera observación del médico policial. Fue trasladado a la morgue de Oro Verde para establecer su identidad y las causas del deceso. La autopsia se practicará este domingo por pedido del fiscal en turno, doctor Franco Bongiovani.Su pareja radicó una denuncia por averiguación de paradero en comisaría tercera. El joven de 1,70 metros de estatura, delgado de cabellos color castaño y ojos marrones, vestía jean azul y camisa azules, zapatos de cuero marrón, suéter con capucha color marrón claro al momento de ausentarse de su hogar para realizar un viaje corto por motivos laborales.se comunicó con la mujer, quien sostuvo que desde la División Investigaciones le comunicaron del hallazgo de un cuerpo pero que no le fue confirmado si se trataría o no de su pareja.