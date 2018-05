Se llevaron 150 mil pesos en herramientas tras desvalijar un taller

Walter Kus es un mecánico muy ligado al automovilismo de Gualeguaychú. Ex piloto y actual preparador de autos de la Clase B del TC del Litoral. Este viernes por la madrugada entraron a su taller mecánico en calle Perú 238 y no le dejaron nada.



La mañana para este trabajador de 34 años comenzó de la peor forma. No le costó mucho trabajo percibir que algo andaba mal cuando trató de abrir la puerta de chapa y no pudo porque desde el interior la habían palanqueado para abrirla, sin éxito. Después de mucho intentar, finalmente abrió y encontró un panorama desolador.



"Yo tenía dos tableros y muchísimas herramientas que había ido comprado de a poco. Recorrieron todo el taller y entraron a la oficina y también se llevaron lo que encontraron", contó resignado Kus a la pérdida de "unos 150 mil pesos en herramientas".



"Yo tengo que seguir trabajando. Tengo una familia que alimentar", comentó a El Día el damnificado mientras recorría el centro de la ciudad comprando nuevas herramientas para afrontar los trabajos inmediatos y comprometidos a sus clientes.



"No se llevaron el elevador porque no pudieron nada más", mencionó Kus. Los delincuentes actuaron en la madrugada, durante la tormenta, y rompieron una chapa lateral del taller y por ahí ingresaron. Para salir trataron de forzar la entrada principal, sobre calle Perú, pero no tuvieron éxito y debieron abandonar el lugar por el mismo espacio por el que entraron.



La Policía está en conocimiento del hecho porque se realizó la denuncia, pero hasta el momento no ha surgido ninguna información oficial sobre el recupero de alguna de las herramientas que seguramente se venderán en el mercado negro.