Irá a prisión por tratar de robar dos garrafas y tres paquetes de girasoles

Es un uruguayo de 41 años que en septiembre pasado lo atraparon en la parte externa del negocio Carboleña, ubicado en Federación y Puerto Argentino. La Policía lo atrapó escondido en una obra en construcción lindante al galpón. Su cómplice está prófugo.

Marcos Hugo Galusso Sousa fue llevado a juicio a principios de mayo por estar imputado como coautor de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y hoy se dieron a conocer los fundamentos de la sentencia del juez Mauricio Derudi, que lo condenó a 8 meses de prisión efectiva.

El otro coimputado, José Alberto Waller (que ya cumplió una condena en 2016 a 6 meses de prisión efectiva por el robo de un stereo) se encuentra rebelde y con pedido de captura desde el 16 de abril.



Seis meses antes, el 25 de septiembre de 2017, Waller y Galusso escalaron el muro perimetral del depósito Carboleña durante la madrugada y sacaron hacia la calle una garrafa de 10 kilos y de tres paquetes de girasoles de 24 unidades. Estos objetos fueron dejados en la parte externa de un rancho en calle Federación, entre Córdoba y Alsina, publicó ElDía.

Luego se comprobó que también se sustrajo otra garrafa de 10 kilos, que posteriormente fue hallada cercana al portón del depósito sobre calle Puerto Argentino, y se constató que habían dejado preparadas dos garrafas más, que no pudieron ser sustraídas por la llegada de la Policía.



En el fallo que leyó el juez Derudi se aclaró que la participación de este hombre de 41 años "queda exclusivamente limitada al intento de sustracción de las garrafas halladas en la vereda y en el interior del depósito de gas". Es decir, sólo se logró comprobar fehacientemente el segundo tramo delictual. El delito se tuvo por cometido en grado de tentativa "puesto que fue sorprendido por los funcionarios policiales actuantes en la parte externa del predio en poder de una de las garrafas a sustraer, siendo evidente que no ha contado con la posibilidad de disponer materialmente de los efectos al ser interrumpido eficientemente por los agentes del orden en el momento mismo de comisión del hecho".

La sentencia no se encuentra firme y a partir del lunes próximo empieza a correr el término de 10 días hábiles para que las partes recurran en casación. Una vez que el fallo quede firme, Galusso Souza pasará a engrosar la lista de presos en la Unidad Penal Nº 9. Fuente: (El Día).-