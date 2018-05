Se enteran que la moto robada era de un boxeador y se la dejaron en la puerta

Policiales Le desvalijaron la casa y ofrece recompensa para recuperar lo robado

Se ausentó de su domicilio solamente un día y esta situación fue aprovechada por delincuentes que ingresaron a su vivienda y le robaron una moto, un televisor y una computadora, entre otras cosas. El damnificado fue el reconocido boxeador de Gualeguaychú, Esteban "Oso" López."Estamos muy angustiados. Como a cualquier laburante, nos costó mucho tener esas cosas", dijo López y pidió la colaboración de quien tenga información sobre cualquiera de los elementos robados, por los cuales ofrece recompensa.Luego de visitar varios domicilios, los ladrones decidieron devolverle parte de lo sustraído y le dejaron en la puerta de su casa la moto valuada en más de 60 mil pesos, que era de suma importancia para el boxeador por ser su único medio de traslado.En diálogo con ElDía, López ironizó: "apareció como por arte de magia". Él sabe de dónde pudo haber provenido y quiénes podrían ser los responsables del hecho. Contó que recorrió muchos lugares de Gualeguaychú y que siguió varias pistas hasta dar con este resultado.Aseguró que quiere recuperar todo y que no va a descansar hasta obtenerlos de regreso. Mientras tanto, la Policía también trabaja en dar con los responsables del caso, pero hasta el momento no se ha realizado ninguna detención.El robo en su casa de Angelelli al 1800, en el barrio La Milagrosa, se originó el martes mientras López y su pareja se encontraban en Buenos Aires.A su regreso, alrededor de las 20, no tardó en darse cuenta que había sido visitado por ladrones. Se habían llevado, además de la moto, una tablet blanca de 10 pulgadas marca Alcatel, el smart TV marca Philips 32 pulgadas y la Notebook marca Asus. Ahora busca recuperar los otros elementos sustraídos.