Encadenada por celos: El calvario que sufrió una mujer junto a sus tres hijos

Celos extremos

El sujeto es intensamente buscado

Cómo escapó del calvario

Se conocieron mayores datos en torno a la investigación para esclarecer unque padeció, los cuales permanecieronen el interior de una vivienda de Sauce Montrull.El fiscal interino Pablo Zoff confirmó aque la mujer permanece contenida junto a una familia y bajo la órbita de Asistencia la víctima de violencia de género.El fiscal aclaró que "se realizaron dos allanamientos" en la vivienda que esta mujer compartía con el hombre desde hacía, presuntamente, varios años.Tras la orden de allanamiento dispuesta por el juez Elvio Garzón, "se secuestraron elementos que corroboran las declaraciones de la víctima y el estado del lugar del hecho, lo que se corresponde con lo denunciado por la mujer".Se trata de candados con sus, según pudo averiguar este medio."Era su pareja, con quien tuvieron tres hijos", ratificó el fiscal."Primero se secuestran elementos para darle verosimilitud a la denuncia porque hubo pruebas que se incorporaron tras la declaración video-grabada que le tomé personalmente y en la que aporta mayores datos, por lo que se dispone la detención de este sujeto", explicó.Para los investigadores, este esal punto de queDe acuerdo a los datos a los que pudo acceder este medio, la mujer permanecía prácticamente "esclavizada" por este hombre.La encadenaba a la cama y la dopaba. Tampoco le permitía el uso de celulares para evitar que pueda pedir ayuda.Las cámaras de vigilancia que fueron secuestradas en el allanamiento, eran las que utilizaba para vigilar sus movimientos, porque sospechaba que tenía escondido un teléfono celular en algún punto de la casa.Y las pocas veces que salían en familia,. No tenía que mirar a nadie ni hablar con nadie.El juez Elvio Garzón ordenó la detención del hombre, pero hasta el momento no ha sido localizado."Cuando fueron por segunda vez a la vivienda, no lo encontraron, pero la orden de detención permanece vigente y la Policía articula todas las tareas para localizarlo", explicó el fiscal.Personal policial dispuso un operativo saturación para lograr localizar a este sujeto."Correspondería que se entregue y si no lo hace, utilizaremos todas las herramientas para localizarlo y traerlo ante Fiscalía", agregó al respecto.De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, la mujer, junto a sus hijos, lograron escapar de la vivienda que la que permanecían cautivos, presuntamente, desde hacía varios años.Al salir a la ruta, pudieron pedir auxilio.Unas personas pararon la marcha del auto en el que se trasladaban y allí, la mujer pudo contarles del calvario que vivían. Les dijo que venían escapando.Fue así que estas personas lograron convencerla de hacer la denuncia. La llevaron hasta la casa de sus padres, y una vez allí, junto a un hermano, inmediatamente radicó la denuncia en Fiscalía.Al respecto, el fiscal destacó la importancia de denunciar las situaciones de violencia de género. "Las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad suelen creer que no hay ninguna forma de salir de este círculo de violencia, pero esto no es así. Existen organismos y recursos del Estado para cuidar a las mujeres víctimas de violencia de género y lograr sacarlas de esta situación".Zoff remarcó la importancia de la denuncia para activar esas herramientas. "Que las mujeres confíen en que se puede conseguir una protección", encomendó.