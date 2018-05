El escalofriante testimonio de la mujer a la que acusaron de matar a sus hijitos

Conflicto de pareja

El día de la tragedia

Policiales Joven acusada de matar a sus hijos incrimina a su ex pareja

Trascendió la declaración de María José Álvarez, acusada de asesinar a sus dos hijos en la provincia de Tucumán. Después de la tragedia, se arrojó al vacío desde el techo de su casa.La mujer acusó a su ex pareja por el crimen de sus hijos. La joven de 20 años, quien está detenida, permanece internada en el hospital Regional de Concepción, en la provincia de Tucumán. Allí aseguró que Diego Espíndola fue el autor del doble crimen. Éste es el padre de Nicole, de tres años, una de las víctimas. La pequeña y su hermanito, Máximo, de seis meses, habrían sido asfixiados.A partir del relato de Álvarez, la defensora oficial María Cecilia Ballestero solicitó la detención de Espíndola. También pidió que fuera allanado su domicilio y secuestrados su celular y el de su esposa. Además, requirió que se practique un ADN y que se profundicen las autopsias para saber si los niños fallecieron por sofocación o estrangulamiento.", declaró ante los investigadores, según revelaEl doble homicidio se desencadenó en la tarde del martes 1 de mayo en la comunidad tucumana de San José de La Cocha.. Aunque las muertes se habrían producido al mediodía, recién se las descubrió a las 18, cuando Álvarez intentó suicidarse arrojándose desde el techo de su casa.En su declaración, la joven explicó que Espinosa quería que retomaran la relación. Según Álvarez, su ex pareja le exigía que no mantuviera contacto con el padre de su hijo menor. Pero ella se negaba. Esa situación habría derivado en una serie de peleas y, finalmente, en el fatal desenlace.El hombre, quien convivía con otra mujer, se habría mudado al domicilio de la madre de su hija. Pero después de una discusión por celos abandonó la casa.", aseguró.El día previo al doble crimen, Espíndola habría regresado al domicilio de Álvarez. Después de almorzar, protagonizaron otra pelea. "Me preguntó si le había dicho al padre de mi hijo que no vaya más a la casa. Como le contesté que no, volvió a enojarse. Peleamos como dos horas", dijo Álvarez. Luego, el hombre se habría retirado del domicilio.La joven señaló que al otro día, dormía junto a sus hijos cuando Espíndola entró por la fuerza. Otra vez discutieron. Durante la pelea, contó Álvarez,, dijo Álvarez., afirmó. La defensora oficial Ballestero aclaró que la nueva hipótesis que incrimina al hombre va tomando fuerza."Ella declaró que él fue el autor de la muerte de los dos pequeños, no que colaboró en el crimen de los dos pequeños. Espíndola, que es papá de Nicole, mantenía una relación desde hace varios años con la joven y nunca toleró que el padre de Máximo tuviera una buena relación con ella. Ese habría sido el desencadenante de la tragedia", explicó.La profesional indicó además que ella está trabajando para que se sepa la verdad de lo que pasó. "Ella está en estado de shock desde el mismo día que ocurrió el hecho. Hemos pedido asistencia psicológica y una serie de medidas puntuales para que se confirme la versión que dio ante el fiscal (Miguel) Varela", concluyó.