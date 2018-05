Testigo de identidad reservada echa luz sobre homicidio ocurrido en 2016

Ese dato sería central para la investigación.

La causa "está en marcha"

El testigo se comunicó con el Ministerio del Interior

Ofrecen 500.000 pesos de recompensa para quien aporte datos

. La mujer había sido ejecutada con un fusil calibre 22.En el ámbito de las trabajadoras sexuales de Paraná, luego del homicidio, se mostraron todas anonadadas con lo sucedido., habían dicho en esos días en que reinaba el estupor por el hecho.Múltiples allanamientos se han realizado en el marco de la causa, desde el lamentable suceso, pero sin resultados que confirmen la autoría del crimen.Un hombre que cree tener datos para aportar en la causa por el crimen de Jéssica Do Santos habló con Códigos, mencionó que se contactó con el Ministerio del Interior para "aportar lo que sabe" y brindó al programa que se emite por, algunos datos de "lo que vio y escuchó".En este sentido, el hombre afirmó aEl testigo aportó queAñadió que estaba sentado en una mesa contigua a estas dos personas. "Escuché primero charlas comunes, luego le pidió que lo ayude con la cerveza, ella le dijo que no; la invitó a ir a su casa y ella se negó, mencionándole que se iba a la suya."Ahí `le cambió la bocha` a ella, porque le dijoy se fueron", agregó esta persona que cree que puede aportar datos a la causa.", insistió.A su vez puso hincapié en que desearía contactarse "con gente que realmente quiera descubrir que pasó".El Comisario Principal Horacio Blasón, Jefe de la división Homicidios de la Policía de Entre Ríos, confirmó aque el fiscal Álvaro Piérola "ya está al tanto de este testimonio". Reconoció que luego de que el testigo de identidad reservada brindara su evidencia en, "inmediatamente el fiscal se puso en conocimiento de esta información que se está investigando"."Tenemos una familia muy preocupada, una investigación muy compleja que está en marcha. Las causas no se cierran, en todo momento va surgiendo información", mencionó el funcionario policial.El hombre, antes de hablar conse comunicó con el Ministerio del Interior de la Nación. "Se entrevistaron con esta persona, luego hicieron un informe que ya está en Paraná", informó Blasón.A esta persona, como a todo testigo de identidad reservada "se le da un trato muy cuidadoso para no exponerlo", recordó Blasón. Este hombre "se ha puesto a disposición, va a colaborar, y el fiscal lo puede requerir para distintas medidas procesales".La resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue publicada en el Boletín Oficial en marzo de 2018. Quienes puedan colaborar con la investigación pueden comunicarse a la línea gratuita 0800 555 5065.Los restos de la mujer, que ejercía la prostitución, fueron descubiertos en estado de descomposición, por un hombre que iba a caballo, en varias bolsas ubicadas en un descampado lindero a la denominada "Cancha de la Portland", a unos 300 metros de avenida Larramendi, en la zona del Parque Varisco.