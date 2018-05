Absolvieron al hijo de un DT de fútbol por tenencia de drogas para consumo

La Justicia Federal absolvió al hijo del reconocido director técnico de fútbol, Ricardo Caruso Lombardi, en una causa que investigó la tenencia de estupefacientes. "Dictar el sobreseimiento de Joan Leonel Caruso Lombardi en orden al delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal", señaló el fallo firmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.Los jueces Beatriz Estela Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez dieron lugar al recurso de apelación presentado por el abogado defensor Pedro Fontaneto y de esta manera, el joven Caruso Lombardi quedó liberado de culpa y cargo.El hijo del famoso director técnico fue interceptado con marihuana para consumo personal y para la absolución se tuvo en cuenta la jurisprudencia sentada en el reconocido fallo Arriola, que se basa en el artículo 19 de la Constitución Nacional y que establece que el consumo personal sin daños a tercero no está prohibido, ni merece ser juzgado, publicóEl joven Caruso Lombardi poseía alrededor de 10 gramos de marihuana y esto, fue considerado que era para consumo personal y que no afectaba a terceros, por ende, no merece ser condenado.Luego de que el abogado penalista Pedro Fontaneto interponga un recurso de apelación a la carátula de la causa, la Cámara Federal de Apelaciones dio curso al reclamo de la defensa y fue absuelto Joan Leonel Caruso Lombardi.Se lo investigó a raíz de que se lo halló en posesión de una cantidad de marihuana que es considerada tenencia para consumo personal. Una vez más, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso Arriola fue la jurisprudencia que pone en jaque la persecución a personas que consumen drogas sin afectar a terceros."Se resuelve hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Joan Leonel Caruso Lombardi y, en consecuencia, al cambio de calificación solicitado, encuadrado el accionar del nombrado en la figura prevista en el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737", señaló la Cámara en la resolución a la que accedióEn esa línea, la Cámara declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo de dicho articulado que consigna: "La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal".Esto es en simultáneo con la jurisprudencia del fallo Arriola, resolución de la CSJ en el año 2009 y que estableció que no puede castigarse a aquellos usuarios de drogas ilegales si realizan sus consumos en el ámbito privado y sin afectar a terceros.