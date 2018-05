Desgarrador mensaje de la madre del nene violado y asesinado por su novio

La madre del nene de 5 años que fue violado y asesinado a golpes por su padrastro, ahora ex jugador del club Defensores de Belgrano, de la B Metropolitana, se despidió de su pequeño a través de Facebook. El terrible hecho sucedió en una casa de la localidad bonaerense de Grand Bourg.Evelyn Ayelen Brites (20), pareja del detenido Gonzalo César "Chino" Aguirre (22), invitó a través de su Facebook a sus amigos y familiares a despedir a su bebé y agregó: "Te amo para siempre mi amor. Ayudáme a seguir, por favor".En otro posteo, escribió: "Volvé con mamá, por favor. Volvé a hacerme feliz otra vez, hijo. Lleváme con vos. Dame fuerzas para seguir, te amo para siempre. No lo olvides nunca".Días atrás, le dedicó más mensajes de amor al pequeño Santino Tahiel Brites: "Que tu sonrisa sea eterna y brille para siempre mi bebe hermoso. Te amo muchísimo. Nunca nadie me dio tanta luz, para nadie fui tan importante, nunca quise ver tan lejos al dolor, con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés".El acusado estaba en pareja con la mujer desde hacía alrededor de nueve meses, publicó. Aguirre habitualmente cuidaba al niño en la vivienda que compartían, en la calle República Argentina 1748, en los momentos en que su madre trabajaba como coordinadora en una remisería de Grand Bourg.El jugador había dicho a los investigadores que el menor se golpeó mientras se bañaba, aunque finalmente confesó lo ocurrido.