Decomisaron más de 100 piezas de pescado por estar fuera de la medida permitida

Decomisaron 102 piezas de la especie boga, tres de la especie sábalo, y dos de especie tararira durante la requisa a una Pick Up Volkswagen Amarok (LFS 941) al mando de un hombre domiciliado en Victoria.



El operativo se registró durante un operativo realizado por la Delegación Municipal en Islas, Puerto y Fiscalización, en la zona del puerto de Victoria.



Según se informó, el sujeto no contaba con la Guía de Tránsito de productos de Pesca, mediante la cual se ampara el pescado acopiado.



Cabe señalar, que dentro de las especies de boga, 18 unidades, poseían medida antirreglamentaria (entre los 34 y 39 cm. de longitud).



Habiéndose comprobado la presunta infracción a la ley de pesca 4892/70 - Resoluciones 473/89 en su artículo 1 y 05/07 en su artículo 4, se labró el acta de comprobación respectiva, efectuándose el decomiso del pescado señalado, el cual fue desnaturalizado en el Volcadero municipal, teniendo en cuenta que no se encontraba en las condiciones adecuadas para consumo humano.