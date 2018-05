En salidera bancaria, golpean y arrastran a mujer para robarle 60.000 dólares

Una mujer de 67 años fue víctima de una salidera bancaria cuando dos delincuentes la siguieron por más de cinco cuadras y la despojaron de 60.000 dólares. El hecho ocurrió en Mar del Plata.El robo se registró en horas del mediodía de este martes, y los dos ladrones escaparon en una motocicleta, pese a que personal policial los siguió por más de 20 cuadras.La mujer había hecho el trayecto desde el banco Francés, ubicado en 12 de octubre y Figueroa Alcorta hasta el negocio de su hija, donde finalmente fue atacada por uno de los ladrones. Un video captado por la camara de un comercio y que circuló esta tarde por redes sociales y mensajería telefónica registró el momento exacto del robo.Los hechos se iniciaron poco antes del mediodía cuandoLas mismas fuentes indicaron que la mujer habría permanecido algunos segundos en la vereda del banco y realizado una comunicación telefónica a un familiar, situación que pudo haber sido escuchada por los delincuentes.Tras caminar algunos metros hasta su automóvil Volkswagen Fox, se dirigió hasta 12 de octubre y Padre Dutto, a solo 5 cuadras de allí, donde estacionó sin mayores problemas. Primero miró a los costados para cerciorarse que no hubiera ninguna persona sospechosa y luego tomó su cartera y se dispuso a caminar. No advirtió que por la vereda caminaba un joven vestido de pantalón de jean y campera, quien al pasar por su lado se le abalanzó.Un cómplice esperaba al delincuente en una motocicleta, con la que huyeron, pese a que un patrullero de la comisaría tercera lo siguió por más de 20 cuadras.En el video resulta llamativo cómo ninguna de las personas que fue testigo del robo intervino, salvo una mujer que pareció correr a pedir ayuda cuando la víctima permanecía en el piso.

"Pensé que me mataban, ni un auto paró", dijo la mujer

"Pensé que me mataban", dijo Gloria entre lágrimas. "Cómo no voy a pensar con semejante paliza que me dio", agregó., acotó.Gloria dijo que se siente totalmente "desprotegida". "A nadie le importa nada. Ni un auto paró, viéndome tirada en el piso en el medio de la calle", lamentó.La víctima afirmó que sólo ella y el gerente "sabían" del retiro de la plata. "No confío, sólo dos personas sabíamos: él y yo. Nadie más", indicó.También contó que el comisario le reprochó que haya compartido el video del momento del robo. "Él quería que esto se investigara en secreto. Se enojó", subrayó. (La Capital Mar del Plata)