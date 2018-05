Joven acusada de matar a sus hijos incrimina a su ex pareja

Policiales Joven habría asesinado a sus dos pequeños hijos por una crisis sentimental

La investigación del doble crimen de los niños en La Cocha, provincia de Tucumán, tuvo un inesperado giro. La joven María José Alvarez (20 años), convaleciente de las heridas que sufrió al intentar quitarse la vida,(35 años).Por ahora. Pues aseguran que por el momento no hay ningún elemento concreto que comprometa al hombre, publica. El doble homicidio se desencadenó en la tarde del martes pasado en la comunidad de San José de La Cocha. Las criaturitas fueron asfixiadas probablemente con una almohada., aseguran los vecinos que vociferaba la madre antes de arrojarse al vacío. "Ella está muy shockeada con lo sucedido. Nadie sabe la reacción que cualquiera tendría ante la muerte de dos hijitos. Pero en este caso ella no duda en señalar a Espíndola como el hombre que los mató", dijo la defensora oficial, Carolina Ballestero.Y en el afán de robustecer la hipótesis reveló:¿Cuál sería el móvil del hecho? Para la defensora podría estar vinculado con la relación que la mujer al parecer mantenía con otra persona.El ayudante de fiscal Fabio Gramajo dijo que p, a pesar de las medidas de allanamientos que se practicaron en el domicilio de este y en otros sitios. La Policía, según trascendió, secuestró al menos seis teléfonos celulares, útiles escolares y prendas.De todos modos, el fiscal Varela espera que se le practique a la imputada las pericias psicológica y psiquiátrica.La Policía indagó la zona y ahí, según se aseguró, nadie vio a alguna persona ajena a la casa el día del homicidio, ni en jornadas anteriores.Sin embargo, la defensora Ballestero reveló que ella sí tiene testimonios, no sólo del sobrino de María José, sino también de otro vecino que sostiene que vio a un hombre en la vivienda.