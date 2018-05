Seguirá preso 5 años más por el asalto a tres playeros y un remisero

Horacio Maximiliano Leiva asaltó a tres playeros en distintas estaciones de servicio a principios de 2016. El 30 de enero de ese mismo año, y junto a otro delincuente que fue juzgado y se encuentra prófugo, asaltó a mano armada a un remisero. Ayer se le unificaron las condenas.



Leiva había sido condenado en abril de 2016 a cumplir una pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva al ser hallado responsable del asalto a un remisero de la empresa Boulevard ocurrido el 30 de enero de ese mismo año.



En esa ocasión, el hombre de 33 años no actuó solo. Estaba acompañado de Héctor Sebastián Martínez, que también fue condenado a una pena de prisión efectiva por 6 años, pero que actualmente se encuentra prófugo de la Justicia. En esa oportunidad, ambos delincuentes abordaron el Fiat Siena en la agencia ubicada en boulevard Pedro Jurado, casi Urquiza, y le solicitaron a la víctima que los trasladara por distintos lugares. Esto ocurrió un mes antes del crimen del remisero Juan Antonio Waller, que casualmente manejaba este mismo auto.



Cuando los delincuentes abordaron el Siena le indicaron al conductor que los llevara hasta una casa en el barrio obrero, donde levantaron una caja de cambio de un auto y la intentaron vender en distintos desarmaderos, hasta que desistieron y la dejaron en la casa de la madre de Leiva, en calle Jujuy 918.



Desde allí fueron hasta Tropas y Moussou, y fue en este lugar donde Leiva le colocó un cuchillo en la garganta. Le exigió que los llevara al fondo de la calle, donde hay una chacra y al llegar le quitaron la billetera con 500 pesos y lo amenazaron con "meterle una puñalada sino se daba media vuelta y se iba sin decir nada".



Leiva fue detenido ese mismo día cuando la Policía irrumpió en la casa de su madre, luego que la víctima realizó la denuncia. Días después se determinó quién era el cómplice, que casualmente se entregó de forma espontánea en la Fiscalía.



Leiva y Martínez fueron sometidos a ruedas de reconocimiento y ambos fueron identificados. El Juez de Garantías les concedió el arresto domiciliario y Martínez la cumplió hasta el juicio, mientras que Leiva no lo hizo. Leiva fue detenido antes del juicio y se le dictó una prisión preventiva que se le extendió hasta que la sentencia de 6 años y medio adquirió firmeza. Es decir que este delincuente está preso desde el 2016. En tanto Martínez, luego de ser condenado y haber adquirido firmeza la sentencia de 6 años, no se presentó a cumplirla y desde entonces está prófugo de la Justicia con pedido de captura.



Unificación de condena

Mientras Leiva sigue preso en la Unidad Penal 2, la fiscal Martina Cedrés prosiguió ayer con tres causas que este delincuente cometió días antes al asalto del remisero. Se trata de dos robos simples y una tentativa de robo a tres playeros de distintas estaciones de servicio de Gualeguaychú.



El 25 de enero de 2016, pocos minutos antes de la medianoche, asaltó a un playero de la estación Combustibles del Litoral, ubicada Avenida Artigas al 2300, y le sustrajo mil pesos de la recaudación. Antes de retirarse lo obligó a encerrarse dentro de una oficina porque si lo veía salir "lo quemaba".



El 28 de febrero, durante la siesta de verano, intentó repetir el delito con un empleado de la estación "El Puente", ubicada en Luis N. Palma y Morrogh Bernard, pero el playero se defendió y consiguió evitar el robo. Forcejeó, lo empujó y Leiva prefirió escapar.



Por la madrugada volvió a la carga. Esta vez eligió la estación de servicios Oil, ubicada en Primera Junta y Rodó. Simuló estar interesado en la compra de limpia inyectores, y cuando el playero fue a la oficina a buscarlos, Leiva ingresó por detrás, lo amenazó y la víctima le entregó 3100 pesos.



Tras estos nuevos hechos, y teniendo en cuenta que se encuentra cumpliendo la condena de 6 años y medio por el asalto al remisero, se realizó una audiencia ante el juez de Garantías Guillermo Biré y se lo condenó a dos años, unificándose toda su sentencia en 7 años y 6 meses de prisión efectiva. (El Día)