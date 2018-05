Irrumpieron en colegio, atacaron a alumno y tiraron a director por las escaleras

El Protocolo de intervención se dispuso de "manera inmediata", tras la irrupción de tres jóvenes que ayer al mediodía ingresaron y atacaron a golpes a un alumno de 13 años en plena clase e hicieron rodar por las escaleras al director de la escuela secundaria 82 ubicada en calle 4, entre 611 y 612 de la capital bonaerense.



El edificio, ubicado en el barrio Aeropuerto, aloja también a la Escuela primaria 27. Las fuentes consultadas informaron que entre los intrusos "habría un ex alumno del establecimiento, quien junto a otros dos jóvenes pocos minutos después de las 13 de ayer ingresaron saltando un paredón".



En tanto, alumnos y docentes que presenciaron la situación, manifestaron que "se dirigieron directamente al aula de 2do año y atacaron a golpes al joven de 13 años en plena clase" y en su huida "hicieron rodar por las escaleras cuando intentó retenerlos" aunque finalmente se dieron a la fuga.



"Ante estas situaciones que irrumpen de un modo extraordinario en las instituciones educativas, un equipo multidisciplinario trabajara durante toda la semana para contener al personal y a quienes, tanto jóvenes como adultos, observaron este hecho de extrema violencia" dijeron, autoridades de la Dirección de Escuelas.



Asimismo, se informó que ante estas "situaciones de cuidado" durante esta semana trabajarán en la contención profesionales de la Dirección de psicología y Secundaria de la cartera educativa bonaerense.



"No podemos pretender que los docentes naturalicen este hecho, y que continúen con su labor con los jóvenes" remarcaron desde la cartera educativa, y aseguraron que "no es natural que ocurran este tipo de situaciones y que se ingrese de esa manera a un establecimiento educativo con ese ejercicio de violencia es un golpe institucional".