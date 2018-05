La causa por sedición en Concordia llegará a la Corte Suprema de Justicia

Policiales Anularon el fallo de Casación sobre la sedición policial en Concordia

El Ministerio Público Fiscal buscará que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque el fallo del Superior Tribunal de la provincia que dispuso la anulación de la sentencia de segunda instancia que agravó las penas a los policías condenados por sedición agravada, según adelantó la fiscal general adjunta, Cecilia Goyeneche."De hecho, estamos preparando el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", para revertir el fallo que por mayoría impusieron los vocales Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, consignó Goyeneche."No nos podemos conformar con esa sentencia del Superior, se tiene que corregir", aseveró. La Fiscal recordó que el fallo del Superior aún no está firme y destacó que como "lo vamos a recurrir. Y nosotros esperamos que el máximo tribunal anule la sentencia del STJ".Asimismo, recordó que existe jurisprudencia de este tipo en el máximo tribunal nacional ya que "en todas las provincias hay artículos que restringen el accionar del Ministerio Público Fiscal y la Corte ya se ha expedido, pero no en el caso de Entre Ríos, hasta ahora".Goyeneche aclaró: "Los policías siguen condenados por la sedición cometida. Toda la discusión que se ha presentado es sumamente técnica, dado que nosotros nos agraviamos por la sentencia condenatoria (dictada en 2015 por el Tribunal de Juicio de Concordia), dado que tenía un error, ya que condenaba y absolvía por el mismo hecho, lo que nos ponía en una situación de posibles nulidades posteriores"."La sentencia del Superior ha dicho que nosotros no teníamos derecho a hacer ese recurso, por lo que anula la sentencia de segunda instancia (que agravó las penas), pero no la condena que sigue vigente", remarcó.Goyeneche marcó su coincidencia con el fallo en minoría de Claudia Mizawak de manera "absoluta". La vocal Mizawak discrepó con sus otros pares y consideró que el Ministerio Público Fiscal sí podía interponer la apelación, dado que existieron absoluciones. Los 17 policías fueron condenados por sedición agravada por los hechos de 2013 a penas de entre 3 años y seis meses a 4 años y seis meses, pero declarados inocentes de las acusaciones por instigación a cometer delitos y lesiones leves, entre otros. (APF)