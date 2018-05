Hizo un trompo y terminó chocando contra el cartel de una tómbola

Foto 1/2 Foto 2/2

En la mañana de este martes se produjo un accidente de tránsito en la esquina de Avenida Eva Perón y Presidente Illia, de Concordia.



Allí, de acuerdo a lo que relató la conductora de la camioneta Fiat Fiorino que circulaba en sentido norte sur, " al llegar a la esquina nos encontramos con el semáforo fuera de servicio", por lo que "sigo avanzando pero me veo sorprendida por un colectivo que no tenía intenciones de frenar", precisó.



Vale mencionar que el colectivo de transporte urbano de pasajeros transitaba en sentido oeste-este, cuando la conductora de la camioneta debió frenar, lo que le provocó que hiciera un trompo y pegara con el lateral de otro colectivo que circulaba en sentido sur-norte.



El impacto causó una desestabilización de la Fiat Fiorino, por lo que terminó embistiendo un cartel de una agencia de quiniela y un poste de cableado.

A pesar del siniestro, la conductora de la camioneta junto a su acompañante, no resultaron lesionadas. (Diario Río Uruguay)