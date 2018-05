Revelan detalles del cuantioso robo de dinero a ex piloto de automovilismo

El sábado por la madrugada barretearon la puerta de acceso al departamento de Martín Veronesi en el edificio Torre Avenida de la ciudad de Gualeguaychú y se llevaron un cuantioso botín en dólares y pesos."No me interesa ya la plata, sólo quiero saber quién fue, para tranquilidad", contó el ex piloto y múltiple campeón de Fórmula Entrerriana, Martín Veronesi, que durante el fin de semana fue blanco de la delincuencia en el departamento que tiene en el edificio ubicado en Luis N. Palma y Primero de Mayo.El damnificado estaba en Buenos Aires por trabajo y alrededor de las 4 de la madrugada del sábado recibió el llamado de un sobrino que cambió su rutina. Cuando el joven llegó al departamento encontró la puerta forzada y todo lo que había dentro estaba desparramado. No había dudas que habían entrado ladrones, pero no se pudo precisar hasta el arribo de su propietario qué era lo que faltaba.Después de recibir el llamado por teléfono, Veronesi emprendió el viaje a Gualeguaychú sin saber qué le habían robado y presagiando lo peor. Cuando llegó en las primeras horas de la mañana lo confirmó:, confirmó el ex piloto entrerriano y aseguró al diarioque. Lo que no deja de asombrar es que en un edificio moderno, donde existe un amplio dispositivo de seguridad, con cámaras de vigilancia en cada rincón, no se haya descubierto hasta el momento quién fue la persona que ingresó a robar.Además, el fiscal del caso, Lucas Pascual, no encontró ningún testigo ni pudo obtener ningún testimonio de alguna persona que haya escuchado los ruidos que debió haber ejercido el delincuente al momento de barretear la puerta.. Conocía de la existencia del dinero o por lo menos lo sospechaba, sabía que el dueño de casa no estaba en Gualeguaychú, y además tenía acceso al edificio."Por la puerta de ingreso al edificio es imposible que haya entrado sin llave, porque hay una regla entre todos los que vivimos de no dejar entrar a nadie sin llave", contó Veronesi, que tiene sospechas de algún posible autor, pero prefirió mantenerse en silencio porque no quiere "entorpecer la investigación"., agregó con un tono de desconfianza.