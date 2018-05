Investigan robo de importante suma en edificio: Videos no muestran nadie ajeno

El hecho habría ocurrido en la madrugada del viernes, en el edificio Torres Avenida, ubicado en L N Palma y 1° de Mayo, de la ciudad de Gualeguaychú, pero fue denunciado en las últimas horas de este sábado, ya que el propietario del departamento no estaba en la ciudad.

La Policía había iniciado una investigación de oficio el mismo viernes. Un sobrino de la víctima encontró la puerta violentada, y junto a los abogados de la firma que integra la familia, dieron aviso de lo sucedido, constatando que a simple vista no faltaba nada, aunque desconocían si el propietario tenía valores dentro del mismo.



Este sábado por la tarde, al arribo a la ciudad, el dueño del departamento denunció que tenía una importante suma de dinero que pertenecería a su ex mujer, aunque aún no precisó el monto.

El edificio cuenta con cámaras de seguridad en todos los accesos y además tiene personal de sereno, publicó Radio Máxima. Del análisis preliminar de lo registrado en las cámaras, surge que ninguna persona ajena al edificio habría ingresado, así como tampoco las puertas de acceso principal y garaje fueron violentadas.

El fiscal Pascual, a cargo de la investigación, aguarda el resultado de otras medidas ordenadas y también la información de la suma que estaría faltando.