Video: Sigiloso ladrón inspecciona una casa pero no logra robar nada

El hecho sucedió la semana pasada en Isaías Torres y La Rural de la ciudad de Concepción del Uruguay, el ladrón quedó registrado cuando ingresó a la propiedad.Los dueños de la vivienda no radicaron la denuncia porque en realidad no robo nada, solo forzó una de las ventanas de la propiedad, pero si decidieron difundir el video en las redes sociales.El propietario de la vivienda contó a La Pirámide "hubo muchos robos en el barrio y estamos cansados. La policía impecable porque vienen enseguida, pero el problema es que son menores y haces la denuncia y no prospera por culpa de las leyes o de los jueces", lamentó.Por último, dijo que están arrepentidos de no haber realizado la denuncia en su momento.