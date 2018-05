Le incendiaron el supermercado en la madrugada y por la mañana lo saquearon

Foto: El Sol

Las pérdidas tras el incendio, fueron totales pese al esfuerzo de los Bomberos Zapadores y de Bomberos Voluntarios. El siniestro, que habría sido intencional, se registró pasadas las 2 de la madrugada del viernes.



Pero no fue todo: en horas de la mañana de ayer un importante grupo de vecinos, en carros y en motocicletas, llegó al lugar con intenciones de saquear lo poco quedaba en el comercio, indica El Sol.



"El sereno de la empresa Vecchio escuchó la explosión, como a las dos de la madrugada, aparentemente tiraron algo y lo prendieron fuego, el propietario del autoservicio se llama José Irusta. Habrían sido dos los que andaban y que rompieron las ventanas, creo que tiraron nafta el negocio, que tenía mucha mercadería", relató la mujer, propietaria del inmueble.



En tanto, en la mañana, como si actuaran de manera organizada, casi un centenar de personas en carros y en motos se hicieron presentes en el lugar con intenciones de ingresar y de llevarse la mercadería que no había sido afectada por el incendio, detalla el medio de Concordia.



"Fue horrible, la gente vino a robar, el hombre llamó a la policía y como no venía, alcanzaron a llevarle de todo, porque había un depósito con mucha mercadería. El hombre no pudo detenerlos, él está enfermo, tiene problemas de diabetes y lo dejaron en la ruina. Él decía: me van a matar, mientras le estaban robando", indicó.