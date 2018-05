Choque frontal de dos autos dejó importantes daños materiales

Un choque frontal se produjo este viernes, en las primeras horas de la noche, en calle Ambrosetti, de Paraná, en la zona del puente que conecta con el túnel subfluvial.Un automóvil Chevrolet Ónix que se conducía por calle Ambrosetti, en sentido oeste- este, colisionó frontalmente con un Renault Megane que se conducía en sentido contrario."Dobló una camioneta y yo venía detrás, quise doblar también y me encontré con el auto que venía en el otro sentido", afirmó a, el conductor del Megane, que reconoció que "no vio" al otro rodado. El hombre oriundo de María Grande se trasladaba en el vehículo junto a su esposa.Los participantes en el choque no sufrieron lesiones.Respecto de los daños aseguró. "Ya arreglamos todo con los seguros".