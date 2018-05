Mujer baleada por ex pareja: "La declaración de la víctima es contundente"

Policiales El hombre que baleó a su ex pareja en el rostro sigue grave pero estable

Se recuperan los heridos después del violento hecho ocurrido durante la tarde del miércoles en un comercio de San Lorenzo al 400 de la ciudad de Concordia, cuando Roque Palacio le disparó a su ex pareja, Patricia Bordón, dos balazos en el rostro y, luego, se descerrajó un tiro en su cabeza.El fiscal Mario Guerrero confirmó que tomó declaración testimonial en el hospital a Patricia Bordón, en una entrevista filmada. Allí habría relatado que, anteriormente, había sido amenazada de muerte con un cuchillo por Palacios, pero que no lo denunció."El caso tiene la calificación de homicidio en grado de tentativa, es un hecho sumamente grave. En la entrevista nos contó que había sido víctima en el mes de marzo de una amenaza por parte de esta persona, la habría golpeado y, con un cuchillo, protagonizó un evento. Lamentablemente, en este caso no se hizo la denuncia y ayer (por el miércoles) tuvo el desenlace. Esta situación, tal vez, si se hubiese denunciado anteriormente, se hubiese evitado".La pareja estaba separada desde hacía cinco meses pero había una relación de convivencia de 13 años, "la declaración de la víctima es contundente, las imágenes se están analizando, lo que pedimos es que se realicen las denuncias cuando son víctimas, para tomar medidas y evitar estas situaciones, esta señora por cuestiones personales no lo denunció ni puso en conocimiento de esa situación de violencia", señaló el funcionario judicial.Pese a su delicado estado de salud la situación de Palacio es complicada, se encuentra con custodia policial, lo mismo que Patricia y estiman que en un posterior juicio, dependiendo de su recuperación, le podrían caber penas superiores a los 15 años de prisión efectiva.Por último, el fiscal estimó que si el estado de salud de Roque Palacio es favorable, desde el ministerio público fiscal se le amerita una prisión preventiva teniendo en cuenta la gravedad del acto cometido. "Es una forma de garantizar la seguridad de las partes involucradas en el caso", afirmó en declaraciones al diario El Sol.