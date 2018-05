Revelan escalofriantes detalles del caso de la joven que asesinó a sus hijitos

Policiales Joven habría asesinado a sus dos pequeños hijos por una crisis sentimental

Han pasado más de 24 horas del hecho que conmocionó la provincia de Tucumán y todavía no se sabe bien qué sucedió en la centenaria casa de San José de La Cocha.El martes, María José Álvarez (20 años) comenzó a gritar de manera desesperada desde el techo de la vivienda donde vivía con su hija Nicole (3) y Máximo (siete meses). Los vecinos fueron por su ayuda y allí se dieron cuenta de lo que había pasado. Llegaron la Policía y los bomberos voluntarios y trataron de convencerla, en vano, de que no se arrojara. La chica se tiró y sufrió lesiones que obligaron a que sea trasladada hasta el hospital Padilla de la capital tucumana.Ese dato coincide con el informe preliminar de la autopsia que se les practicó a los pequeños. Según ese estudio,El segundo dato que aportó la tía tiene que ver con el estado de ánimo de la joven, según publica el diario. Ella sacó a luz que su sobrina", opinó.. Ningún indicio hacía anticipar que ella fuera capaz de semejante crimen", dijo conmovido Ramón Rivero, vecino de San José, ubicado a unos cinco kilómetros de la Cocha.La observación que realizó el vecino fue coincidente, palabras más, palabras menos, con las que vertieron la mayoría de los lugareños. "No podemos creer lo que sucedió. Ella siempre se mostró muy cariñosa con sus hijos a pesar de los problemas que tuvieron", indicó Patricia Fernández.Sin embargo, Mariano Gómez, papá de Máximo, reveló otra realidad:. A la noche tuve que ir a retirarlo de ahí porque lloraba mucho y su abuela no sabía qué hacer", explicó.El hombre, que, apuntó.Mariano relató además que esta semana tenía previsto reclamar ante la justicia la tenencia de Máximo. "Es que las condiciones de la vivienda en que vivían eran muy precarias y me preocupó su actitud de comenzar a abandonarlo. Además estaban alejados de un centro asistencial ante cualquier necesidad de atención médica de la criatura", explicó.Con lágrimas en los ojos, concluyó: ". Y lo que siempre exigía era dinero nomás, sin importarle si yo tenía o no para comer".