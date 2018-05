Menor circulaba en una moto armada con piezas robadas

Efectivos policiales dependientes de comisaria decimotercera, pasadas las 13 de este miércoles, en calle Artabe y Nicolás Spitaleri, hicieron detener la marcha de una moto que, a primera vista y por las cachas que tenía, se trataba de una Gilera Smash 110 cc. La conducía un menor de 16 años de edad que no tenía casco; se le solicitó la documentación y carecía de la misma.Al chequear la numeración del rodado, surgió que el motor no correspondía al cuadro ni al dominio, si no que pertenecería a una moto Guerrero Trip 110 cc, con pedido de secuestro del 18 de marzo pasado, momento en que fue denunciada como sustraída en comisaría décima.Ante tal situación, los uniformados procedieron al formal secuestro de la moto, en tanto que el menor por disposición judicial fue trasladado al a División Minoridad a los fines de resguardo y posterior entrega a sus progenitores. Elonce.com.