Joven habría asesinado a sus dos pequeños hijos por una crisis sentimental

Los gritos desesperados de una joven obligaron a parar el partido de fútbol que se disputaba en una cancha barrial de San José de La Cocha, en la provincia de Tucumán. Estaba en el techo de una casona centenaria. Los asistentes salieron corriendo a socorrerla y cuando llegaron al lugar quedaron espantados., pero no pudieron evitar que sufriera lesiones que obligaron a que la internaran.El hecho, según consta en las actuaciones policiales, se produjo alrededor de las 18 de la víspera. María José Álvarez, de 20 años, se encontraba en la casa junto a sus hijos Nicole y Máximo.Por último, tomó una escalera y se trepó al techo de más de cuatro metros de altura. Allí comenzó a gritar desesperadamente lo que había hecho.A los gritos, los vecinos intentaban convencerla de que no se arrojara. La entretuvieron durante varios minutos y llamaron a los bomberos voluntarios y a la Policía. Pero Álvarez se arrojó y los uniformados apenas si pudieron amortiguar su caída. La chica sufrió varios golpes y una quebradura en el tobillo. Fue llevada al hospital local y, al cierre de esta edición, se evaluaba si la trasladaban al Padilla de nuestra ciudad.Álvarez, solo podría haber estado cobrando un plan social, la pensión que le pasaban sus ex parejas y además se las rebuscaba vendiendo productos cosméticos en esa zona, ubicada unos ocho kilómetros de la ciudad de La Cocha.. Ella, en el último año de la secundaria, asistía a clases con Nicole. Era muy chiquita. Y fue en la escuela que le festejo su primer cumpleaños", relató Elizabeth Villafañe. "Cuando nos recibimos hasta le dimos un diploma a ella porque también había formado parte de ese último año", recordó entre lágrimas.Los vecinos le contaron al diario