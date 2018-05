Denuncia que allanaron su casa por una planta de marihuana: "Fue un atropello"

Policiales Desmantelaron un vivero de marihuana en una vivienda en Paraná

Días atrás, personal de Prefectura Naval Argentina realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 19 de abril, de Paraná. Allí, según informaron, secuestraron plantines, plantas, semillas, marihuana lista para el consumo y una balanza digital.Walter, el propietario de la casa, dialogó cony consideró que "ocurrió un atropello ante mis ojos, ni me lo esperaba. Lo único que tenía en mi poder era una planta de marihuana, su fertilizante y las herramientas para el fertilizado. Fuera de eso no encontraron nada. Me acusaron de narcotraficante, de tener un vivero y las pruebas carecen de todo eso".Denunció que "entraron a mi casa, me reventaron la puerta y todo lo que pudieron. Me mataron los peces del estanque queriendo buscar cosas que no existían. Me rompieron un supuesto invernadero que para ellos era para plantas, pero en realidad yo lo tenía para mantener peces al sacarlos del estanque en invierno, ya que se mueren con el agua fría".Dijo que "la justicia hizo una mala investigación y tuvo mal desempeño. No voy a permitir que vengan y me destrocen la casa, me aten como animal, nos maltraten a mí y a mi señora. Sistemáticamente vinieron y robaron mi planta. Ni siquiera me llevaron preso".