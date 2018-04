Empresario paranaense chocó su camioneta contra un tren en la Ruta 130

Un llamativo accidente ocurrió este domingo, antes de las 15, en el cruce de las vías del ferrocarril sobre la ruta 130, en Villaguay. Según indicaron fuentes policiales, el conductor de una Toyota Hilux, no logró frenar la marcha e impactó contra una formación de Trenes Argentinos.Afortunadamente, el conductor del vehículo no sufrió lesiones de ningún tipo, y solamente, hubo daños materiales en la camioneta.Este domingo el reconocido empresario paranaense, que se dirigía a la capital provincial en su camioneta, colisionó con un tren. Al ingresar, a esa localidad vía Villa Elisa, se encontró con un tren y la camioneta quedó enganchada de uno de los vagones, por lo que la arrastró varios metros.Para el empresario fue una situación insólita, porque desconocía que los trenes circularan en la provincia ya que hace nueve años que viaja desde Colón hacia Paraná por la misma ruta y es la primera vez que veía un tren.Si bien los daños solamente fueron materiales, el empresario y su acompañante se llevaron un gran susto. Aseguran, y se puede ver en las imágenes, que en el lugar "no hay barrera ni señalización que diga que pasen los trenes", indicóAdemás comentaron "pisamos las vías y el tren no tocó bocina ni nada. No entendíamos nada, hasta que hicimos marcha atrás y la camioneta perdió algunas partes".Esto sucedió en una ruta que es muy transitada por las personas que viajan tanto a Colón como para aquellos que eligen ir a Paysandú. El tren viajaba desde Concordia y se dirigía a Basavilbaso y, pese a la falta de señalización en la zona, solamente hubo que lamentar daños materiales.