Balearon una vivienda ubicada frente a una comisaría de Concordia

Tremendo susto se llevaron los dueños de una vivienda ubicada en calles Federación y Urdinarrain, frente a la comisaría segunda de Concordia, cuando escucharon que un impacto de bala destrozó el vidrio de la puerta de la casa."No tenemos idea de que pasó ni por qué fue, pensamos que se tirotearon y justo pegó contra nuestra casa, menos mal que no lastimaron a nadie, no sabemos qué pensar pero estamos asustados", señalaron los moradores aDe acuerdo al parte policial, la mujer observó el vidrio del ventiluz de la puerta roto y en la vereda, un plomo deformado.Ante la intervención del policial, se corroboró que se trató de un proyectil de calibre 9mm. Se dio intervención a personal de Criminalística y continúan las investigaciones por el hecho.Si fue un tiroteo o un ataque, cabe preguntarse cómo no fue advertido por los efectivos policiales o por qué no escucharon las detonaciones.