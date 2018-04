Accidente fatal en Córdoba: un muerto tras el choque de tres camiones

AHORA ACCIDENTE RUTA N 158 KM 157, COLISION DE TRES CAMIONES. DOS TOMARON FUEGO. TRABAJAN 10 https://t.co/F5vStI5AHI — BOMBEROS VILLA MARIA (@BVVILLAMARIA) 28 de abril de 2018

Un triple choque de camiones dejó un saldo de al menos una persona fallecida este sábado en Villa María.Producto de la colisión, dos de las unidades de transporte se prendieron fuego por lo que debieron intervenir varias dotaciones de bomberos de la zona.El jefe de Bomberos de Villa María, Gustavo Nicola, en diálogo conseñaló que el impacto se produjo por alcance."Ocurrió a la altura del kilómetro 156, frente al Hotel Amerian. Tenemos una sola víctima fatal, aunque no sabemos si hay otra persona en la cabina", dijo."Entre los heridos no hay ninguno de gravedad. Uno de los camioneros presentó un golpe lumbar y los otros golpes leves", advirtió.Sobre las razones del accidente, Nicola explicó que "el primer camión sufrió un desperfecto mecánico y los otros no lo vieron y chocaron de atrás".Lamentablemente aún no pudieron identificar la identidad del chofer y del camión calcinado, aunque lograron determinar que la carga era de lácteos.La ruta permanecía interrumpida, hasta tanto pudieran mover a otro de los camiones que llevaba planchas de acero. Mientras tanto, los automovilistas podían ingresar a Villa María por un desvío en la ruta 158.