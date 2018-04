Adolescentes obligaron a niña a arrodillarse, la golpearon y filmaron el ataque

Un grupo de adolescentes golpeó y humilló a una chica que se dirigía a una clase de educación física en un colegio de la localidad santafesina de Serodino.



El ataque ocurrió este miércoles cerca de las 15, cuando la víctima de 11 años iba en su bicicleta rumbo a la escuela San José para sus clases de gimnasia. Sin embargo, en el camino, un grupo de chicas la sorprendió, la hicieron arrodillar, la golpearon y filmaron lo ocurrido.



Entre insultos, patadas y amenazas, la chica logró zafarse de la escalada de violencia.



Rosa, la mamá de la nena, realizó una denuncia a la comisaría local y aseguró que familiares de las agresoras la intimidan con mensajes.



"Me llamó una amiga diciéndome que la encontró a la nena llorando y golpeada en una esquina", relató la madre en diálogo con el portal Info Más.



Entre lágrimas, Rosa expresó: "Cuando me puse a ver los videos se me rompió el alma porque no podía creer lo que le hicieron, la hicieron arrodillar, le pegaron, le tiraron el pelo, le decían barbaridades. No me importa lo material porque hasta se metieron con la bicicleta que ella tenía, que es lo de menos, pero el daño psicológico se lo causaron".